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Отсель грозить мы будем миру: Лукашенко готовит симметричный ответ на "бандитские санкции"

Александр Лукашенко сегодня принял с докладами во Дворце Независимости вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика и поручил выработать ответные меры на санкции, введенные в отношении Беларуси.






По его словам, в Беларуси работают тысячи зарубежных предприятий.

"Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - отметил президент.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы", - цитирует слова главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

При этом Александр Лукашенко выразил уверенность, что "свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать".
"Белорусский партизан"
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