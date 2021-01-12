Covid-19 как оружие беларуского режима

Во-первых, в регионах Беларуси отмечены случаи изоляции политических активистов под предлогом того, что они якобы являются контактами первого уровня. При этом на требование сообщить, кто именно из круга общения активистов заражен, власти отвечать отказывались, ссылаясь на врачебную тайну.





От активистов, которые по мнению местных чиновников могли бы выступить организаторами или руководителями протестов, требовали, чтобы они находились на самоизоляции, избегали появления в публичных местах и в местах массового скопления народа (т.е. не участвовать в протестных акциях).





В случае нарушения этих ограничений виновным грозил штраф в размере 1350 рублей при том, что средняя медианная зарплата после уплаты налогов составляла на май месяц 770 рублей. Соблюдение требований самоизоляции жестко контролировалось милицией.

Фактически,

под предлогом карантинных мероприятий устанавливался полицейский надзор

и де-факто домашний арест над политически неблагонадежными гражданами.

Во-вторых, фактор распространения коронавируса использовался в пропагандистских целях.





При этом ставилось две задачи:





— использовать гипотетическую возможность заражения в местах массовых скоплений людей (в первую очередь – протестные мероприятия) как средство запугивания участников протестов;





— объяснять колеблющемся либо нейтрально настроенным слоям населения возникновение второй волны эпидемии именно акциями протеста, настраивая тем самым их против участников протестов (участие в протесте равно заражению, равно распространению заболевания вне круга участников протеста, равно лечению за государственных счет). Т.е. в том числе за счет тех людей, которые в протестах не участвовали, либо вообще против них.





При этом напрочь

игнорируется тот факт, что одним из основных каналов распространения коронавируса осенью 2020 года становится система образования

(дошкольного, школьного и высшего).





Особенно с учетом того, что дети являются в большинстве своем бессимптомными носителями вируса.

Власти категорически отказываются использовать дистанционные форматы обучения.

До настоящего времени не создана электронная платформа для дистанционного обучения, не определен порядок оплаты труда преподавателей, ведущих занятия удаленно.





В-третьих, есть основания полагать, что режим целенаправленно создает условия в местах содержания арестованных в ходе протестов граждан для максимально широкого распространения коронавируса среди политически неблагонадежных беларусов.





О целенаправленности действий властей свидетельствуют в частности то, что:





— массово применяется арест, как правило, на максимальные сроки, несмотря на возможность использовать альтернативные виды административного наказания;





— арестованным отказывают в доступе к медицинской помощи надлежащего качества и профессионального уровня, а иногда просто игнорируют их требования об оказании медицинской помощи;





— арестованным часто не передают средства личной гигиены, нет доступа к горячей воде;





— средства индивидуальной защиты выдаются только символически (1 маска на срок ареста в 15 суток), введены ограничения на возможность получения арестованными передач:





передачи принимаются раз в неделю - дни приема передач могут изменяться без предварительного уведомления;





большое количество арестованных перемещаются для отбывания наказания в другие регионы, что затрудняет или делает вообще невозможным для их близких передачу необходимого, в том числе и средств индивидуальной защиты);





— содержание арестованных по политическим мотивам в скученных (тесных) условиях, даже при наличии свободных камер;





— постоянное перемещение и смешивание арестованных из разных камер и из разных городов, даже когда условия позволяли содержать в одной камере одну группу людей (задержаны в один день, получили одинаковые сроки административного ареста).





Результатом условий содержания в местах ареста является высокий уровень заражения коронавирусом среди задержанных.

Причем, заражение состоялось именно в местах ареста. Из опрошенных нами людей, которые подверглись аресту, были заражены коронавирусом в местах отбывания наказания все 100%.





Очевидно, что выборка не репрезентативна, и в целом уровень заражений ниже. Но можно уверенно утверждать о том, что

в местах содержания арестованных по политическим мотивам умышленно созданы условия для максимального распространения ковида.

Таким образом, есть основания констатировать, что беларуский режим использует Covid-19 как инструмент терроризирования граждан Беларуси на основании их политической позиции.



