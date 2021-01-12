+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Мария Колесникова снова в Минске - ее перевели в СИЗО на Володарского

8 января Марию Колесникову перевели из изолятора в Жодино в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске

Мария Колесникова снова в Минске - ее перевели в СИЗО на Володарского
Как сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико, Марию разбудили ночью, показали постановление на перевод, сказали собирать вещи и этапировали в Минск на поезде. 

«Это была романтическая поездка на поезде», – описала Мария этап.

На Володарке с ней встретился адвокат. По его словам, Колесникова держится бодро.

Все невероятные беларусы теперь могут писать ей по адресу: Минск, СИЗО-1, улица Володарского, 2, 220030.



Напомним, на днях Марии продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 8 марта.

Мария Колесникова, экс-глава штаба Виктора Бабарико и одна из лидеров Координационного совета, была похищена в Минске 7 сентября и после неудачной попытки выдворить ее из страны официально задержана 8 сентября. Ее поместили в тюрьму в Жодино. 

Марию как члена Координационного совета обвиняют по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ. 

Какие именно высказывания Марии следствие считает преступными, не сообщается.

Адвокаты много раз пытались добиться изменения ей меры пресечения на залог, домашний арест и т.д., ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но все их жалобы и ходатайства были отклонены. 
Источник: reform.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]