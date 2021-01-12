Мария Колесникова снова в Минске - ее перевели в СИЗО на Володарского

Как сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико, Марию разбудили ночью, показали постановление на перевод, сказали собирать вещи и этапировали в Минск на поезде.





«Это была романтическая поездка на поезде», – описала Мария этап.





На Володарке с ней встретился адвокат. По его словам, Колесникова держится бодро.





Все невероятные беларусы теперь могут писать ей по адресу: Минск, СИЗО-1, улица Володарского, 2, 220030.













Напомним, на днях Марии продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 8 марта.





Мария Колесникова, экс-глава штаба Виктора Бабарико и одна из лидеров Координационного совета, была похищена в Минске 7 сентября и после неудачной попытки выдворить ее из страны официально задержана 8 сентября. Ее поместили в тюрьму в Жодино.





Марию как члена Координационного совета обвиняют по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности РБ.





Какие именно высказывания Марии следствие считает преступными, не сообщается.





Адвокаты много раз пытались добиться изменения ей меры пресечения на залог, домашний арест и т.д., ходатайствовали о прекращении уголовного преследования, но все их жалобы и ходатайства были отклонены.