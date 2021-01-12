Карбалевич - о главном отличии протестов в Беларуси и США





Валерий Карбалевич. Такое мнение в эксклюзивном комментарии « Политрингу » высказал политический обозреватель





«Основное отличие состоит в том, что в США - демократия, а в Беларуси – диктатура», - пояснил он.





Карбалевич добавил, что «в США есть выборы, а в Беларуси их нет».





«В США в случае нарушения закона можно обратиться в независимый суд. В Беларуси таких судов нет», - отметил он.





В то же время политобозреватель обратил внимание на то, что протестующие в Вашингтоне пошли на штурм Капитолия, прибегнув при этом к разгрому здания.

«Там (в США – прим. ред.) протестующие были совсем не мирные. В Беларуси никто ничего не штурмовал, все протесты были мирные, и ОМОН бил и хватал мирных демонстрантов», - подытожил он.

Напомним, что 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США.





Прорвавшись через службу безопасности, они на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли пять человек.