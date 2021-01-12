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В Минске под арест отправили всю семью — отца, мать и дочь

По подсчётам правозащитников, после президентских выборов в Беларуси было задержано более 30 тысяч человек

В Минске под административный арест отправили всю семью — отца, мать и дочь, сообщает телеграм-канал @vsviasna. Александра и Ксению Самусёвых, Анжелику Громыкину милиционеры задержали в воскресенье. В понедельник их дела рассматривал суд Советского района столицы.

Александр Самусёв осужден на 20 суток, Ксения Самусёва — на 15, Анжелика Громыкина — на 17 суток. Их наказали за "нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий" и за "неповиновение законным требованиям должностного лица". Судьи — Марина Фёдорова и Сергей Шатило.
Еврорадио
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