В Минске под арест отправили всю семью — отца, мать и дочь

В Минске под административный арест отправили всю семью — отца, мать и дочь, сообщает телеграм-канал @vsviasna. Александра и Ксению Самусёвых, Анжелику Громыкину милиционеры задержали в воскресенье. В понедельник их дела рассматривал суд Советского района столицы.





Александр Самусёв осужден на 20 суток, Ксения Самусёва — на 15, Анжелика Громыкина — на 17 суток. Их наказали за "нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий" и за "неповиновение законным требованиям должностного лица". Судьи — Марина Фёдорова и Сергей Шатило.