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Россия получила приглашение от США на инаугурацию Байдена

В посольстве РФ в Вашингтоне планируют, что в церемонии в качестве гостя примет участие посол России в США Анатолий Антонов

Соединенные Штаты направили России приглашение на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена, которая пройдет 20 января. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Мы получили приглашение. Планируется, что посол [России в США Анатолий Антонов] примет участие [в церемонии в качестве гостя]", - отметили в дипмиссии.
Ранее организаторы инаугурации сообщили, что церемония пройдет в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, они отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Организаторы резко сократили количество пригласительных билетов на церемонию, а также число журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации.
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