Эксперт оценила внешний вид Лукашенко: речь идет о кепках, олимпийках и тренировочных штанах
Эксперт по имиджу и протоколу оценила внешний вид президента Белоруссии Александра Лукашенко и назвала его любимые предметы одежды. Соответствующий материал публикует портал TUT.BY.
фото из открытого доступа
Модный редактор Екатерина Гордеева отметила, что политик много лет выстраивал имидж «крепкого хозяина». По ее предположению, пренебрежение Лукашенко дресс-кодом демонстрирует близость к своему народу: речь идет о кепках, олимпийках и тренировочных штанах, в которых он мог появиться на публичном мероприятии.
Гордеева также рассказала, что белорусский президент полюбил рубашки с коротким рукавом, хотя это и противоречит установленному дресс-коду. «В сочетании со строгим деловым костюмом такая рубашка позволительна лишь в том случае, если, невзирая на жару, ее обладатель ни разу не снимет пиджак», — пояснила эксперт, добавив, что политик часто пренебрегает этим правилом.
Помимо этого Лукашенко часто сочетает спортивные поло и классические брюки и носит белую рубашку на резинке, которая напоминает элемент военной формы. В такой одежде он неоднократно появлялся летом. «В последнее время президент явно тяготеет к стилю милитари и даже дважды появлялся на публике в полной экипировке. Такой имиджевый ход, вероятнее всего, задумывался как демонстрация силы и решительности», — добавила Гордеева.
Фото: president.gov.by
Модный редактор подчеркнула, что, когда речь идет о внешнем виде «топового чиновника», важно не смешивать разные стили. В пример она привела день, когда президент появился на публике в поло и классическом костюме, которые не сочетались друг с другом. По словам Гордеевой, такой образ напоминает «учителя физкультуры пенсионного возраста», а не современного и активного мужчину.
В июне красота на тот момент 15-летнего сына Лукашенко привлекла внимание россиянок во время посещения парада Победы в Москве. Свое восхищение по поводу его внешности они выражали в соцсетях, пишет Лента.ру.
фото: president.gov.by
09:21 12/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение