Дракохруст: «Для Путина у Лукашенко тоже есть аргумент»





— Еще несколько недель назад отовсюду звучало, что Всебелорусское собрание надо сделать конституционным, там будут обсуждаться вопросы Конституции, а потом, видимо, Лукашенко решил, что чем проще, тем лучше, — отмечает в интервью TUT.BY Юрий Дракохруст. — О конституционной реформе Лукашенко говорил и в 2018, и в 2019 году, но последние месяцы на него сильно давила Москва. Россияне думали так: в Беларуси политический кризис, нужно политическое решение, и это — конституционная реформа с редукцией полномочий президента и, возможно, с уходом Лукашенко.





Россияне это предлагали не из любви к демократии, разумеется, а в своих интересах, к тому же с пониманием, что политическому кризису нужно политическое решение, просто давить, стрелять и душить — маловато. Но Лукашенко, видимо, решил, что и этого хватит, и никакого политического решения не нужно. Он, собственно, это и объявил, заявив, что проект Конституции будет готов к концу 2021 года.





Это ответ в стиле Ходжи Насреддина: за 20 лет я готов научить ишака говорить по-персидски, а там или шах, или ишак помрут, или еще что-то произойдет.





Впрочем, Лукашенко к концу года, когда проект Конституции уже будет готов, может прийти мысль провести еще одно Всебелорусское собрание, где ее одобрят. А, может, обойдутся без собрания, но в любом случае исполнять желание русских друзей сделать все побыстрее Лукашенко не планирует. Для Путина у него тоже есть аргумент: изменения в Конституцию предлагались Россией как решение политического кризиса, а Лукашенко его и так разрешил, по-своему — силой, а от добра добра не ищут. Если сработали старые дедовские методы — грубая сила, то можно и не усложнять.





Но, опять же, сказать, что это последнее слово и так и будет, нельзя. Лукашенко к концу года может решить, что сейчас не время менять Конституцию, и этот вопрос снова отодвинет подальше.





Надо также понимать, что своими заявлениями Лукашенко ломает планы оппозиции. НАУ, считая, что Всебелорусское собрание станет фактически учредительным, получит конституционный статус, предлагало вносить делегатов в санкционные списки. А теперь в этом нет никакого смысла. Протестная волна в таком случае к собранию тоже не поднимется, то есть оппозиции надо разрабатывать новые планы, долгосрочные, потому что на сегодня важный ивент — опубличивание проекта Конституции — запланирован лишь на конец года. Для лидеров протеста это вызов.