Игорь Тышкевич: Лукашенко будет затягивать время





Эксперт Украинского Института будущего Игорь Тышкевич на своей странице в FB поделился мнением, о власти, транзите и надеждах Александра Лукашенко:





1. Будет затягивать время. Точнее, уже затягивает.





РФ будет давить. Вопрос чем Лукашенко собирается компенсировать это давление. Из сильных игроков - КНР. Из более слабых, надо смотреть на Турцию. И вновь важна позиция США. Не через проски-силы (Трёхморье) а непосредственно. Но тут пока "подфартило" - Штаты в 2021 занимаются своим.





2. По его планам - в 2021 проект Конституции, в 2022 референдум.





Значит, по планам власти, переформатирование возможно не ранее осени 2022, а вероятно, будет запланировано на 2023 (и тут оговорка Лукашенко про экономику - если всё будет хорошо, то ни 23 ни 25 годы не страшны). В 2023, кстати, плановые выборы в Парламент. Поскольку названы две даты, у власти есть надежда/планы пропетлять полный электоральный президентский срок.





3. Многовекторность. Торг будет идти. Вопрос когда Минск начнёт торговаться. Судя по риторике - не раньше мая. Да и факты сюда же складываются. Это планируемая отмена смертной казни (для европейских либералов это гиперважная тема), возможно, обсуждение нового избирательного кодекса. И сюда же можно будет положить выход из политических судебных тяжб. Дела будут сливать как дело "Белого Легиона". Но, тут увы, нескольких "виновных" назначат. Когда будет слив дел зависит от результатов марта-апреля, когда позиции власти могут вновь ослабеть.





Реализует ли беларуская власть эти планы? С одной стороны, это зависит от внешней ситуации. Но в меньшей степени. Более важна другая тема - смогут ли оппоненты Лукашенко грамотно сыграть на поле тезисов о перезапуске страны. Привычный им "уберём Лукашенко и будет всем хорошо" станет токсичным на фоне отсутствия быстрой победы в 2020 - будет бить по ним самим.





Вопрос в конкретике. С одной стороны, это планы что делать, с другой - коммуникация ключевых тезисов в понятном и заразительном для избирателя виде. Именно в комплексе - есть условный слоган и есть его расшифровка для допытливых.





Проще говоря надо будеть ответить на вопросы:





1.как средний класс и новый бизнес будет вписан в систему - это для своей аудитории





2.почему трансформация из п.1 будет выгодна другим группам - это для "болота"





3. как будет проходить транзит и какие условия будут для старых элит - это для лагеря оппонентов.





4. как новая (предложенная) система будет обеспечивать баланс интересов пп. 1-3.





5. и, наконец, для внешних игроков - какие контуры балансов влияния и места Беларуси в системе будут в транзитный период и дальше. Каковы гарантии для основных заинтересованных сторон.





Вроде бы просто - 5 ключевых групп тезисов. Но и страшно.





Ведь даже обсуждения тезисов - это уже не монополия на правду. Будут альтернативные мнения, будут иные группы со своими амбициями.





Поэтому вопрос в том, как те, кто говорить об изменениях, смогут перешагнуть через себя и начать диалог хотя бы с силами, являющимися потенциальными союзниками либо партнёрами. Не приглашение "давайте все к нам в кучу", а разговор на равных. В конце концов, это прекрасная политическая тренировка - при любых форматах изменений системы в Беларуси (как по алгоритму Лукашенко так и по другим сценариям) разговаривать и договариваться придётся.