Кремль от безысходности снова продемонстрировал свою приверженность Лукашенко, считает политический обозреватель Александр Класковский.





— Конечно, Кремлю хотелось бы заменить Лукашенко на кого-то менее токсичного. Он и раньше был сложным партнером, а теперь с ним если что-то подпишешь, Запад скажет, с кем вы подписали — он же нелегитимный! И любая новая власть может отменить все подписанные с ним соглашения об интеграции, — отметил Класковский в эфире Еврорадио . — Поэтому Кремлю хотелось бы иметь другого персонажа, лояльного и не такого капризного, которого бы при этом признавал более- менее белорусский электорат. Но попробуй такого найти и, во-вторых, попробуй убери в сторону Лукашенко.





Я думаю, в Кремле морщатся, но пока у них нет другого выхода, как иметь дело с Лукашенко. Путин, когда вписался за Лукашенко в августе, попал в капкан. Фактически он одной цепью себя с ним связал. И теперь даже при том, что в Кремле видят, что он хочет их объегорить, опции «валить Лукашенко» у них не осталось. Они вынуждены теперь хоть с кривой миной, но поддерживать его. Хоть много денег они, конечно, ему не дадут.





Политический обозреватель считает, что власти РФ ищут выход по ситуации в Беларуси, в том числе и опасаясь воздействия международных санкций.





— Европейские санкции, хоть они и не настолько сильные, чтобы подпилить белорусскую экономику, но они имеют косвенное воздействие на Россию. Они обостряют белорусский вопрос для Москвы. Получается, что для Москвы цена удержания белорусского союзника все время возрастает. И может наступить какая-то критическая черта, когда Москва скажет: зачем тратить ресурсы на такого неперспективного партнера?









Социологи подтверждают, что в глазах белорусов Кремль и Россия приобретают отрицательные дополнительные коннотации в связи с тем, что Москва поддержала человека, который является нелегитимным руководителем в глазах многих белорусов. Это отражается на отношении к России, и в Москве это отмечают.





Соответствующие докладные записки, очевидно, кладут на стол Путину, поэтому Кремль здесь в такой двоякой ситуации.





Я думаю, что там прикидывают разные сценарии, как воздействовать на белорусскую ситуацию. Но им сложно даже персонально подобрать какую-то альтернативу, потому что не из кого выбирать. На Тихановской и ее команде поставлен крест, потому что «это марионетки, которыми руководят спецслужбы Польши, Литвы, США».





Кто еще? Какие-то пророссийские силы в Беларуси — они маргинальные, Лукашенко все время эту пророссийскую поляну выжигал еще сильнее, чем поляну прозападной оппозиции.





Как ни парадоксально, но при том, что Кремль имеет рычаги влияния на Беларусь, на практике он большую часть этих рычагов не может применить. Но они, конечно, будут что-то думать, хоть и ожидать, что завтра-послезавтра перья полетят от Лукашенко, не стоит, — отметил Класковский.