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​BYPOL: после выборов из минского ОМОНа ушёл каждый четвёртый

После выборов из минского ОМОНа ушли 24% сотрудников. Такую статистику приводит инициатива BYPOL.

Минские протестующие против омоновцев / Еврорадио​

К активистам BYPOL попали документы, связанные с количественным составом ОМОНа (отряда милиции особого назначения) ГУВД Мингорисполкома, передает "Еврорадио".

На сегодня в нём насчитывается 637 штатных единиц. По состоянию на ноябрь 2020 года отряд был укомплектован на 91,5% — то есть в нём были 583 сотрудника. 

С августа по ноябрь из ОМОНа ушли 156 человек (24%). 106 из них уволились, 50 — перевелись в другие службы. На их место в минский ОМОН приняли 153 человека, некомплект на начало декабря составил 54 единицы.
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