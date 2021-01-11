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Палата представителей обнародовала резолюцию об импичменте Трампа - голосование в среду

Палата представителей Конгресса США обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Палата представителей обнародовала резолюцию об импичменте Трампа - голосование в среду


Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу, передает ТАСС со ссылкой на Си-эн-эн.

Председатель комитета по регламенту Палаты представителей США, демократ Джим Макговерн ожидает, что голосование об импичменте президента Дональда Трампа состоится в среду. По его мнению, импичмент будет утвержден, передает kommersant.ru

«Мы ожидаем постановки вопроса в повестку дня в среду. И я ожидаю, что он будет утвержден»,— сказал господин Макговерн (цитата по Reuters). 

По его мнению, на заседании, которое пройдет сегодня, члены Палаты представителей от Республиканской партии будут возражать против резолюции с требованием к вице-президенту США Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США и отстранить Дональда Трампа от власти. 

В этом случае комитет передаст вопрос о резолюции на общее голосование палаты, а затем поставит на голосование другую резолюцию — уже об импичменте.

Вопрос о втором импичменте Дональда Трампа был поднят после того, как сторонники действующего главы Белого дома ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. 

В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил Трампа в подстрекательстве людей, ворвавшихся в здание.
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