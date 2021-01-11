Прейгерман: Кризис в отношениях с Западом еще только начинается

«Никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет - ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь или приезжают.





У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов».









«Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран - значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас", - напутствовал Лукашенко Фазеля, который должен принять решение по месту проведения ЧМ до конца января.





Каковы шансы на проведение мероприятия в Беларуси, которая переживает глубокий политический кризис? На вопросы «Белорусского партизана» ответил учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман.









- Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель лично приехал в Минск, чтобы обсудить с Лукашенко то ли детали чемпионата мира по хоккею-2021, то ли перенос. Зачем личная встреча, особенно во время пандемии коронавируса, если существует множество технических способов провести переговоры дистанционно?





- Сложно ответить на этот вопрос. Действительно, при наличии возможностей для дистанционного обсуждения любого вопроса личная встреча, скорее, выбор конкретных людей.





Я, например, до сих пор не воспринимаю электронные средства и стараюсь по возможности общаться лично. Тем более, что личное общение, особенно по щекотливым вопросам, в любом случае более продуктивно.





- Беларусь принимала чемпионат мира по хоккею в 2014 году – очень непростом году, накануне президентской кампании. Но, как сказал Фазель, между 2014 и 2021 годами существует существенная разница. В чем она заключается?





- Отмечу несколько очевидных факторов.





Первый не связан непосредственно с Беларусью – это пандемия коронавируса. Сегодня в мире существует уже достаточное количество вакцин от болезни, но совершенно непонятно, что нас ждет в ближайшие месяцы (а чемпионат мира запланирован на май-июнь 2021 года).





Следовательно, ни одно решение не может восприниматься с уверенностью; если вести речь о переносе чемпионата мира в другие страны, то не факт, что эти другие страны готовы взять на себя определенные обязательства. Это колоссальный фактор, с которым предстоит разобраться Международной федерации хоккея.





Второй фактор, отличающий ситуацию 2014 года от ситуации 2021 года, - существует первоначальная договоренность о проведении чемпионата мира в двух странах: в Беларуси и в Латвии. Окончательное решение зависит не только от Международной федерации хоккея и Беларуси, но и от Латвии.





(После кровавого подавления мирных протестов в Беларуси, в Латвии заявили о невозможности проведения совместного ЧМ, а после гибели Романа Бондаренко глава белорусской хоккейной федерации Басков, который подозревается к причастности к этому, стал невъездным в Латвию, а позже и в ЕС - прим. БП)





И третий фактор – очевидный политический кризис в Беларуси. В 2014 году ситуация тоже была непростая: некоторые оппозиционные силы призывали не проводить чемпионат мира в Беларуси, но общий фон для проведения мероприятия был лучше.





Хотя в 2014 году Беларусь еще полноценно даже не начала нормализацию отношений с Западом, но, по крайней мере, тогда политический кризис между Минском и Западом, вызванный президентскими выборами 2010 года, открывал новые перспективы, и чемпионат мира по хоккею помог перевернуть сложную страницу в двусторонних отношениях.





Сегодня, возможно, Беларусь даже не достигла пика кризиса в отношениях с Западом.









- Возможно, Лукашенко рассчитывает, что и нынешний ЧМ станет отправной точкой нормализации в отношениях с Западом?





- Думаю, скорее нет, чем да. Спортивная дипломатия действительно может сыграть важную роль в политических отношениях между государствами, но она может быть фасалидатором отношений, а не непосредственным драйвером, двигателем отношений.





А сейчас, когда мы только подходим к пику кризиса в отношениях с Западом, очень маловероятно, что спортивная дипломатия может стать катализатором нормализации отношений.







