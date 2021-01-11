Путин не может выбрать между Пашиняном и Алиевым
Показательный факт. Сегодня несмотря на пандемию коронавируса президент РФ Владимир Путин радушно принимал в Кремле глав государств Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.
Они не только здоровались за руки, но и обнимались.
Сегодня в Кремле проходят трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху.
И это при том, что именно в это время шли сложные беларуско-российские переговоры по нефти и газу. Раньше Лукашенко выбивал уступки во время личгых встреч с Путиным.
Сейчас же, как сообщает @zapraukaby, все белорусские просьбы на какие-либо встречи в любых форматах были отклонены и переговоры шли только по интернету...
В итоге режиму Лукашенко не удалось выбить никаких скидок ни по нефти, ни по газу. Более того, за газ Беларусь в 2021 году будет платить немного дороже, чем в прошлом - 128,5 долларов за тысячу кубов.
"Белорусский партизан"
15:23 11/01/2021
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