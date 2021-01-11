+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Путин не может выбрать между Пашиняном и Алиевым

Показательный факт. Сегодня несмотря на пандемию коронавируса президент РФ Владимир Путин радушно принимал в Кремле глав государств Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева.

Они не только здоровались за руки, но и обнимались.



Сегодня в Кремле проходят трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху.


И это при том, что именно в это время шли сложные беларуско-российские переговоры по нефти и газу. Раньше Лукашенко выбивал уступки во время личгых встреч с Путиным. 

Сейчас же, как сообщает @zapraukaby, все белорусские просьбы на какие-либо встречи в любых форматах были отклонены и переговоры шли только по интернету...

В итоге режиму Лукашенко не удалось выбить никаких скидок ни по нефти, ни по газу. Более того, за газ Беларусь в 2021 году будет платить немного дороже, чем в прошлом - 128,5 долларов за тысячу кубов.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]