Путин не может выбрать между Пашиняном и Алиевым

Они не только здоровались за руки, но и обнимались.









В итоге режиму Лукашенко не удалось выбить никаких скидок ни по нефти, ни по газу. Более того, за газ Беларусь в 2021 году будет платить немного дороже, чем в прошлом - 128,5 долларов за тысячу кубов.