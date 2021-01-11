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Байден выдвинул на должность главы ЦРУ бывшего посла США в России

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность главы ЦРУ дипломата Уильяма Бернса.


Для вступления в должность кандидатуру Бернса должен будет утвердить сенат США.

Бернс работал на дипломатической службе с 1982 года. С 2008 по 2011 год он был заместителем госсекретаря, с 2011 по 2015-й — первым заместителем. 

С 2015 года он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир.

С 2005 по 2008 год Бернс был послом США в России.
Источник: meduza.io
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