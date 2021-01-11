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Михаил Горбачев: Я восхищаюсь белорусами

Экс-глава СССР призвал дать белорусскому народу возможность самому найти свой путь.


Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси и Киргизии, назвал эти кризисы трудностями перехода к демократии, он уверен, что их было бы меньше, если бы Союз в какой-то форме удалось сохранить.

"Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть", - заявил Горбачев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что высказывался о ситуации в Беларуси минувшей осенью в интервью британскому изданию The Times: говорил, что восхищается белорусами.
"И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса", - добавил бывший советский лидер.
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