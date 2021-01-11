Лукашенко проверяет Путина на "вшивость"?

– Вчера показали интервью Лукашенко программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Кому и что хотел сказать глава Беларуси?





– Нацелено интервью было не на белорусский народ, а на Россию – прежде всего, на российский истеблишмент. Отсюда возвращение к теме референдума, на котором нужно принимать новую Конституцию.





Отсюда же попытка обозначить срок проведения референдума – в лучшем случае на конец 2021 года. Это прощупывание почвы, как к этому отнесется Кремль, проглотит ли предлагаемое.





Если реакция российского руководства будет положительная, то обозначенный срок можно забивать на «Всебелорусском народном собрании», которое состоится в феврале. Если реакция окажется отрицательной – Лукашенко нужно будет искать другие варианты.





Конечно, на сегодняшний день он очень хочет заниматься разработкой проекта конституционной реформы до конца 2021 года. Соответственно выборы можно будет проводить где-нибудь в 2022 году. Если Россия даст согласие на это, то вынуждена будет весь 2021 год финансировать режим Лукашенко.





Понятно, что те деньги, которые на сегодняшний день получены и обещаны Москвой никак проблемы белорусской экономики не решают.





– И какой, на ваш взгляд, может быть реакция Кремля на предложение Лукашенко о референдуме?





– Публичной реакции не будет, но, наверное, будут очередные челночные визиты Лаврова, руководителей силовых ведомств. Нет у России на сегодняшний момент возможностей выбрасывать деньги на ветер. Не думаю, что Москве улыбается брать финансирование белорусской экономики на себя.





– В программе показали шпица, к которому Лукашенко проявляет любовь и даже пускает на стол. Это продуманный штрих к образу Лукашенко или спонтанный момент, попавший на камеры?





– Конечно, в показанной программе ничего спонтанного нет. Если пассаж о референдуме нацелен на Кремль, то все остальное, и шпиц, и домашняя обстановка, призвано показать российскому телезрителю, что Лукашенко никакой не варвар, а в принципе нормальный человек.





Если у него есть животные, если он к ним тепло относится, значит он адекватен.









– В интервью Лукашенко сначала сделал вид, что не знает, кто такая Мария Колесникова, а потом – что не в курсе ее уголовного дела. Почему такая странная реакция? В сентябре он подробно рассказывал о якобы бегстве Колесниковой в Украину.





– Реакция вовсе не странная, она вполне укладывается в психотип Лукашенко. Он старается делать вид, что не вмешивается в уголовные процессы, что у нас независимая судебная система.





Это типичная модель поведения любого авторитарного руководителя, в том числе и Путина. Когда российскому президенту задают вопросы про уголовные дела, он также широко открывает глаза и спрашивает, а кто это такой.