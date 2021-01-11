Суд оставил Игоря Лосика в тюрьме - он голодает уже 28 дней
10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так.
11 января суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу адвоката Игоря Лосика на нахождение под стражей его подзащитного. Жалобу оставили без удовлетворения. Лосик остается под стражей в СИЗО Жодино, передает Свабода.
В тюрьме он уже находится 198 дней, последние 28 дней он держит голодовку.
О ходе расследования дела Игоря по-прежнему ничего неизвестно. Его адвокат Дмитрий Лепретор находится под подпиской о неразглашении. Он собирается посетить Лосика в СИЗО Жодино 12 января.
10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так. По ее словам, в Жодинском СИЗО возникла неразбериха с корреспонденцией для Игоря, но он по-прежнему находится там.
13:01 11/01/2021
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