Суд оставил Игоря Лосика в тюрьме - он голодает уже 28 дней

11 января суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу адвоката Игоря Лосика на нахождение под стражей его подзащитного. Жалобу оставили без удовлетворения. Лосик остается под стражей в СИЗО Жодино, передает Свабода.





В тюрьме он уже находится 198 дней, последние 28 дней он держит голодовку.



О ходе расследования дела Игоря по-прежнему ничего неизвестно. Его адвокат Дмитрий Лепретор находится под подпиской о неразглашении. Он собирается посетить Лосика в СИЗО Жодино 12 января.





10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так. По ее словам, в Жодинском СИЗО возникла неразбериха с корреспонденцией для Игоря, но он по-прежнему находится там.