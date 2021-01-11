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Разрисовали краской щиты спецназа: в Минске будут судить молодую пару

Суд Октябрьского района столицы рассмотрит уголовное дело в отношении двух молодых минчан, которые обвиняются в том, что нанесли краской надписи на заградительные щиты силовиков, сообщили в суде.

Иллюстрационное фото


В уголовном деле речь идет о событиях 6 сентября в Минске, обвиняемые были задержаны во время массовой протестной уличной акции. В отношении них было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК. Пару будут судить за участие в несанкционированной уличной акции, а также за злостное хулиганство.

"Первое судебное заседание состоится в 10.30 14 января", - сообщили Sputnik в понедельник в суде Октябрьского района Минска.

Как следует из обвинения, юноша и девушка "из хулиганских побуждений, используя баллончики с краской, нанесли рисунки и надписи на заградительных щитах войсковой части 3620 Минобороны, которые были установлены на разведывательно-дозорных машинах (БРДМ-2), повредили указанные щиты, причинив имущественный вред".

Кроме этого, им предъявлено обвинение в активном участие "в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Санкция статей предусматривает до шести лет лишения свободы.

Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Власти республики неоднократно заявляли, что они координируются из-за границы. По данным правоохранительных органов, с начала августа возбуждено около тысячи уголовных дел и административных производств по так называемым "протестным" делам.

Ранее генеральный прокурор Андрей Швед сообщал, что по состоянию на начало 2021 года в суды направлено 259 производств в отношении 309 лиц. Также органы прокуратуры вносят корректировки в квалификации статей следователями, учитывая тяжесть преступлений.

Он также заявлял, что по делам о массовых беспорядках прокуроры нацеливают суды на вынесение максимально строгих наказаний.
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