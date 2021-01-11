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Швеция поддержит расширение санкций против режима Лукашенко

В письме Народного посольства Беларуси в Швеции министр иностранных дел Ан Линде написала, что правительство ее страны поддерживает расширение санкций против режима Лукашенко.


Линде считает, что для ЕС важно действовать единодушно и решительно, и считает, что санкции эффективны, если они пользуются широкой международной поддержкой, и поэтому будет работать на расширение санкций через международные организации, передает Свабода.

"Шведское правительство сделало демократию одним из своих главных приоритетов на эту правительственную каденцию, и на протяжении многих лет Швеция политически и с помощью материальной помощи поддерживала стремление к демократическим переменам в Беларуси. Мы продолжим это делать" - написала Линде.

Швеция намерена использовать все доступные инструменты, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, чтобы влиять на развитие в «правильном направлении» и работать над тем, чтобы Беларусь выполняла свои обязательства в отношении прав человека и основных прав и свобод.

Напомним, с января 2021 года Швеция является председателем ОБСЕ.
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