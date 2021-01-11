Остался только ОМОН - Путин не общается с Лукашенко уже два месяца

Президентские выборы 9 августа, последовавшие за ними массовые протесты против фальсификации их результатов и жесточайшего их подавления кардинально изменили жизнь Лукашенко, который в последние годы уже привык к общению с зарубежными коллегами, причем не только из числа авторитарных лидеров постсоветских государств, но и руководителями других стран, в том числе западными.





Теперь же фамилия Лукашенко и его соратников в "черных" списках. UDF.BY изучил, кто все еще не чурается открыто вести дела с белорусскими правителем, утратившим легитимность.





Общение с коллегами: круг сузился практически до одного Путина. Но и тот звонит все реже

Из числа руководителей стран напрямую общаются с Лукашенко в последнее время только лидеры постсоветских государств. Происходит это в формате видеоконференций – саммиты ОДКБ, СНГ, ЕАЭС.





Но руководители других стран за исключением Владимира Путина не спешат выражать на них поддержку Лукашенко. Более того, его коллеги словно избегают личного общения с правителем Беларуси и не звонят ему, чтобы обсудить двухсторонние отношения.





Например, Лукашенко лично удалось поговорить с руководителями Азербайджана и Армении только по поводу военных действий в Нагорном Карабахе. Лишь вновь избранный президентом Таджикистана Эмомали Рахмон поднял трубку после звонка из Минска, чтобы обсудить отношения между двумя странами.





Как уже было сказано выше, открытую поддержку Лукашенко выражает только Путин. Но и он в последнее время как будто охладел к товарищу. После личной встречи в Сочи в сентябре президент России в октябре дважды созванивался с Лукашенко. В ноябре – уже всего раз (чтобы обсудить «самый широкий спектр тем»).





И вот уже два месяца Путин с Лукашенко не общается. Возможно, это связано с попыткой последнего уйти от выполнения обещанной Москве конституционной реформы – в обмен на поддержку.





Общение с руководителями рангом ниже: приезжают только россияне и белорусы

Лично пообщаться с Лукашенко приезжали руководители тех самых постсоветских интеграционных объединений – генеральный секретарь ОДКБ и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Да и то, видимо только потому, что оба – Станислав Зась и Михаил Мясникович – беларусы и работали раньше в подчинении у Лукашенко.





Зато после отмашки Путина зачастили в Минск российские чиновники. На фоне контактов с губернаторами регионов РФ выделяется общение Лукашенко с премьер-министром Михаилом Мишустиным, руководителем МИД Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу, директором службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым.





Но вместе с демонстрацией поддержки со стороны России этот уровень общения Лукашенко показывает, что

в Кремле относятся к нему как к зависимому союзнику,

дела с которым уже можно вести и без личного участия Путина.









Куда-то испарился «друг» Си Цзиньпин

Что касается контактов Лукашенко с представителями других стран, то в последнее время там просто беда.





Госсекретарь США Майкл Помпео и посланник Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти выходили на Лукашенко только чтобы решить проблему с жертвами политических репрессий.





На тайной "инаугурации" Лукашенко никого из иностранных делегаций или дипломатов не было.





Лукашенко встретился с покидавшим страну послом КНР Цуй Цимином, но «друг» Си Цзиньпин поддержки ему не выразил и хранит молчание.





Верительные грамоты Лукашенко вручили послы таких стран как Венесуэла и Сирия, но дальше этого общение с представителями даже этих государств не пошло.





Неудивительно, что на этом фоне руководитель страны все чаще вынужден общаться со своими силовиками и ОМОНом.