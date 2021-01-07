«Лукашенко в очередной раз обманул Москву»

Андрей Суздальцев в своем Так, российский политологв своем блоге на сайте «Эхо Москвы» отметил, что изначально «Всебелорусское народное собрание» планировалось как платформа «для так называемой конституционной реформы».





«Сейчас ситуация кардинально изменилась. Уличные протесты подавлены, Лукашенко и его окружение, а также белорусская «экспертиза» очень эмоционально радуются кровавому террору против собственного народа.





Попутно в белорусское медиа-пространство уже запущена «версия» о том, что, как оказывается, 14 сентября в Сочи А. Лукашенко ничего В. Путину не обещал. Так что ни о каком уходе белорусского правителя сейчас уже нет и речи. А. Лукашенко в очередной раз обманул Москву», — заявил Суздальцев.





Однако, по его словам, поскольку «Лукашенко проиграл выборы и его власть базируется только на силовиках», ВНС нужно для создания «хоть какой-нибудь легитимности».





«Иными словами, выборы 9 августа А. Лукашенко подменяет Всебелорусским народным собранием, что, между прочим, является косвенным признанием властей, что они совершили государственный переворот и сейчас ищут защиту (мнимую легитимность), выстраивая баррикады из неконституционных конструкций», — считает политолог.





«Истерика на эшафоте»

Он также напомнил, что «по первоначальному плану, что озвучивался на разных уровнях в Беларуси и России, новая белорусская Конституция должна была появиться уже декабре прошедшего года. Сейчас Конституция «переезжает» минимум на 2022 год. Так что

Лукашенко просто тянет время, заматывая ситуацию и оттягивая свой политический конец.

Так в средневековье осужденный перед казнью, получив право на последнее желание, устраивал суету вокруг виселицы, ссылался на то, что убил все-то пару десятков человек, и вообще он хороший … И сейчас все эти метания А. Лукашенко напоминают истерику на эшафоте».





По мнению Суздальцева, Лукашенко не сможет провести референдума по Конституции, поскольку «физически не может выиграть ни одну избирательную кампанию».





«Любое выдвижение его лично, его депутатов или проекта Конституции на подиум избирательной кампании гарантирует мгновенное блокирование протестным голосованием.

Ярость населения за обман 9 августа никуда не делась.

Более того, появился опыт борьбы за отстаивание своего выбора. Ясно, что

судьба членов избирательных комиссий, которые снова попытаются прятаться за спины ОМОНа, будет лютая, как и членов ЦИКа,

до которых народ все-равно рано или поздно доберется. Вторая революция гарантирована. В принципе, нет тайны в том, что оппоненты А. Лукашенко к ней активно готовятся», — заявил Суздальцев.





Поэтому он полагает, что, «подтвердив «царские» полномочия на ВНС, А. Лукашенко просто прикроется белорусским парламентом и увильнет от референдума».





«Путин может подождать»

Павлюк Быковский на сайте Naviny.by также «уход протеста с проспектов во дворы и на кухни не равнозначен возвращению веры в легитимность власти Лукашенко, а массовый уличный протест может вернуться с перелетными птицами». Белорусский политический обозреватель, медиаэкспертна сайте Naviny.by также пишет, что





«Лукашенко выглядит победителем в моменте, но в целом во внутриполитической ситуации сохраняется высокий уровень неопределенности, так как правящий режим предельно сузил фундамент, на который опирается», — считает он.





По его мнению, «Лукашенко воспринимает все происходящее с позиции жертвы» и «вынужден опираться преимущественно на скромные внутренние ресурсы и «красавцев», как он их назвал, из ОМОНа», тогда как Россия не столько поддерживает экономически официальный Минск, сколько не желает «его резко дестабилизировать».





По его информации, действующие власти опасаются проведения конституционного референдума, поскольку преобладают позиции «не очень и хотелось-то, это Россия нас вынуждала» и «авось протесты сдуются, и тогда мы уже примем новую Конституцию».





«Правящий режим не спешит начинать управляемый транзит власти и если что-то и делает, то выхолащивает смысл. Путин не может приказать начать реформы, но может подождать следующего приступа паники в белорусском руководстве и на правах спасителя повторить просьбу об усилении реальной власти парламента и снятии препятствий для создания там пророссийской фракции», — отмечает эксперт.





По его мнению, к осени 2021 года «ситуация с направлениями общественно-политического развития страны прояснится».





Кремль призывают к диалогу с оппозицией

Евгений Гонтмахер на страницах «Московского комсомольца» Москве стратегически важно наладить контакты с беларускими демократическими силами. Между тем российский экономистна страницах «Московского комсомольца» заявил , что





«Отношение белорусов к России постепенно меняется. Если говорить о наиболее активной и относительно молодой части тамошнего общества (а именно она является «мотором» протеста), то социология показывает, что отношение к России постепенно ухудшается.





Причина – демонстративная (пусть и вялая) поддержка Москвой Лукашенко. Хочу напомнить, что в Беларуси до нынешнего политического кризиса антироссийских настроений практически не было», — сказал он.





По его словам, «кто бы ни пришел к власти в Беларуси после Лукашенко, он или они не будут настроены поддерживать с Россией какие-либо партнерские отношения, тем более в рамках "союзного государства". В лучшем случае речь пойдет о мирном сосуществовании двух некогда дружественных («братских») стран».





«Такие шаги вызовут истерику»

«Избежать такого сценария Россия может, только перейдя от выжидательной к активной политике по отношению к режиму Лукашенко. И прежде всего надо налаживать контакты с Координационным советом.





Конечно, речь пока не идет о том, чтобы Владимир Путин или Сергей Лавров позвонили Светлане Тихановской. Для начала достаточно будет попросить об этом группу депутатов Государственной Думы, представляющих все ее фракции, и озаботившихся судьбой российско-белорусских отношений.





Важным было бы и публичное выражение солидарности выдающихся российских спортсменов тем белорусским коллегам, которые попали под каток нынешних репрессий», — отмечает Гонтмахер.





По его словам, «у Лукашенко такие шаги вызовут истерику. Но, получив столь недвусмысленные знаки потери им российской поддержки, ему деваться будет некуда, кроме как собрать вещи на выход. Тем более, что его окружение в таком случае начнет массово разбегаться, спасая себя».

«Только такой вариант развития событий позволит России сохранить шансы на сохранение и укрепление своих позиций в действительно дружественной нам Беларуси,

продемонстрирует всему миру нашу способность не консервировать, а реально решать конфликты на постсоветском пространстве», — подчеркнул Гонтмахер.