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Проблему прячут за цифрами: Оргкомитет ВНС получил 17 тысяч предложений

Организационный комитет Всебеларусского народного собрания получил 17 тыс. предложений. Об этом в интервью ОНТ сообщил заместитель главы Администрации президента Андрей Кунцевич. По его словам, предложения собирались всеми доступными способами.




 
«Если на диалоговых площадках тон разговора задают, как правило, эксперты по самым разным направлениям, то общественные и депутатские приемные востребованы простыми гражданами», — пояснил Кунцевич.

«На сайт собрания поступили сотни сообщений по самым разным тематикам: от местной проблематики до вопросов общегосударственного уровня. Всего в организационный комитет уже поступило 17 тыс. предложений, которые сейчас обобщаются», — сказал Кунцевич.

Кунцевич полагает, что по итогам избрания делегатов, будут получены дополнительные предложения. Он считает, что одним из приоритетов новой пятилетки станет региональное развитие, должна продолжаться дебюрократизация госаппарата. Так же чиновник дал характеристику делегатам собрания.

«И главное, есть ощущение того, что для них Беларусь — не игра в «Монополию». Они твердо понимают, что страна — это не про котлеты и не про ленточки, страна — это про судьбы людей, судьбы их детей и внуков», — добавил замглавы Администрации президента.

Понятно, что агитпроп пытается изобразить вовлеченность всего белорусского народа в процесс конституционных реформ, Хотя всем понятно, что это номенклатурный междусобойчик.
"Белорусский партизан"
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