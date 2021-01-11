Шесть главных рисков 2021 года
Эксперты прогнозируют разделение Америки, беспорядки во многих странах, «экономическое похмелье» для Европы
ЕРА
Рейтинг рисков составила компания Eurasia Group, которая специализируется на прогнозах влияния политики на бизнес и инвестиции.
1.«Разделенная Америка». Эксперты полагают, что наступает эпоха, когда около половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным.
2. Пандемия коронавируса. Эксперты полагают, что пандемия грозит не только жизням людей, но и политической, экономической стабильности. Вакцины достанутся не всем, а потому не исключен раскол между богатыми и бедными, что спровоцирует беспорядки во многих странах.
3. Борьба с изменением климата. По мнению авторов прогноза, глобальное сотрудничество в этой сфере сменится конкуренцией.
4. Подрыв основ открытого Интернета, а также вероятность «киберконфликта», который создаст «беспрецедентные технологические и геополитические риски в киберпространстве».
5. На Ближнем Востоке не исключено замедление реформ, возникновение беспорядков – в связи с низкими ценами на нефть и, соответственно, меньшим притоком денег в казну.
6. Для Европы основным фактором риска станет уход Ангелы Меркель с поста канцлера.
«Европа столкнется с экономическим похмельем из-за ужесточения ограничительных ограничений в нескольких странах, и Меркель не будет там, чтобы поощрять гибкость в многосторонних ответных мерах», — отмечается в обзоре. Без Меркель позиция ЕС в решении кипрских проблем станет более агрессивной, повышается вероятность дипломатического разрыва с Турцией
09:27 11/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение