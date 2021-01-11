"Не хочу о ней говорить плохо, но должен сказать, что Светлана не способна сформулировать даже элементарную мысль и облечь ее в какую-то форму, и предложить даже в телеграм-канале. Все это обрабатывается и предлагается ей с чужих рук", - заявил Лукашенко в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1" в воскресенье.





Он считает, что Тихановская говорит голосом людей, "которые сегодня за ней стоят, финансируют, направляют, определяют курс". "Спецслужбы Литвы, Польши – не думаю, что Украины, но стараются они там где-то рядом быть. Ну и прочее. У нас – единое мнение, у россиян и белорусов, соответствующих людей, что всем этим заправляют Соединенные Штаты Америки, и мы фиксируем со своей стороны так же активную роль Соединенных Штатов Америки. Создан центр, свыше ста человек в нем работают под Варшавой, и оттуда дергают за ниточки кукловоды. Поэтому замысел там их", - рассказал Лукашенко.



Фото: «Россия 1»





Он добавил, что ему не мешает то, что Запад не признает итоги выборов. "Мы выборы проводили, как и Россия, кстати, как и любое другое государство, для Беларуси. Это — наше внутреннее дело. Ну а на Западе вкусы разные есть, кто-то признает, кто-то не признает, ну — это дело вкуса. Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало — абсолютно нет", - цитирует Лукашенко interfax.by



