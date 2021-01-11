







— Я думаю, что истина должна найтись где-то посередине. Необходимо участие и действующей власти, и оппозиции для того, чтобы придать любому конституционному процессу видимость законности, — заявил Константин Затулин в эфире радиостанции «Эхо Москвы»





Таким образом депутат Госдумы прокомментировал заявления Алескандра Лукашенко и Светланы Тихановской о перспективах конституционной реформы.





— Противоречий нет, хотя мы понимаем, что речь идет о разных процедурах. Только Лукашенко не утверждал, что оно будет принимать конституцию. Он ничего также не говорил о своем участии. Что касается Тихановской, то она выражает свои надежды на то, что Лукашенко не будет кандидатом. Пока в вопросе о правке конституции оппозиция и власть Беларуси идут параллельно, между собой диалога не предусматривают, — считает Затулин.





По его словам «власть вынуждена идти на эти изменения под давлением оппозиции, но признавать ее в качестве участника дискуссии она не собирается».





Принимать конституцию, по мнению Затулина, чтобы ее восприняли, «нужно всенародным образом»:





— Тема конституции возникла в связи с необходимостью перезагрузки в демократической системе Беларуси после всего происшедшего. Вот эта перезагрузка может состояться в результате принятия конституции или внеочередных выборов. Будет ли в них принимать участие Лукашенко или нет, это вопрос доверия между властью и оппозицией. Он не хочет никакого сокращения своих сроков, никаких новых выборов, но он вынужден двигаться в этом направлении, в том числе и под влиянием России.





Напомним, что 10 января Лукашенко заявил: проект новой конституции Беларуси может быть готов к концу 2021 года, его судьбу люди решат на референдуме.





В Беларуси может быть принята только одна новая Конституция — народная. Писать и обсуждать ее будет народ, ответила на это Тихановская. По ее словам, новые выборы и народный референдум должны пройти до конца 2021-го.





Свежий сигнал из Москвы пришел вслед за призывом главы РПЦ не тянуть с решением важных вопросов: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения».