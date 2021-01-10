Франак Вячорка: «Большие марши вернутся»
Советник Светланы Тихановской по вопросам внешней политики Франак Вячорка в эфире «Белсата» рассказал о планах штаба по нескольким направлениям.
Большие марши вернутся
Франак Вячорка отметил, что массовые марши вернутся через несколько недель, когда погода станет более благоприятной: «Возможно, это будет конец февраля или начало марта, когда волна национальных маршей снова вспыхнет. И тогда уже Лукашенко мало не покажется.
Мы обсуждали давным-давно восстановление больших маршей и с Павлом Латушко, и со всеми другими политическими лидерами. Как только будет соответствующий повод, это может быть и 25-го марта, такой марш будет проведен. Марш будет проведен под слоганом «Мы возвращаемся на улицу. Город наш«. Он будет проходить и в Минске, и в больших городах. Но это все будет подготовлено, анонсировано. Это все будет частью плана совместных демократических сил, который будет представлен в ближайшее время».
Звонки протестным дворам и средства связи
Практически каждую субботу Светлана Тихановская общается с одним или несколькими дворами по видеосвязи. По словам Вячорки, такая связь есть более чем с 50-ю дворами Минска и регионов: «Люди собираются по домам, по подъездам, по несколько человек. Они задают вопросы политическим лидерам и советуются, что делать дальше, рассказывают о своих планах и интересуются, какие достижения на международной и политической арене. Такая коммуникация продолжается несколько месяцев в форме координации дворов и политических лидеров.
И она дает свои плоды: люди получают поддержку, а политические лидеры получают фидбэк».
Самоорганизация людей в дворовых и междворовых сообществах помогает, по мнению Вячорки, делать протест более сильным: «Вы видите, что сейчас меньше задержаний на акциях. Почему? Ведь люди меняют время сбора, создают специальные секретные чаты, где сначала обсуждают тактику, а потом выносят это на более широкие чаты. Договариваются с другими районами, чтобы марши могли соединиться в каком-то месте, о какой-то тематике, о совместном пошиве флагов и плакатов, придумывают новые формы.
Сегодня, например, в нескольких районах сделали вывешивание флагов в определенное время. Чтобы ни коммунальщики, ни милиционеры не могли на это среагировать. Наша задача – сделать эту работу более структурной и более безопасной, чтобы как можно меньше людей попадало за решетку, и чтобы как можно больше людей чувствовали себя уверенно и выходили на улицу.
Мы помогаем информацией, коммуникацией. Вскоре поможем и средствами связи, чтобы люди могли общаться даже в случае отключения интернета. Для этого мы активно работаем с иностранными правительствами».
Виртуальные яботьки
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Франак Вячорка отметил, что сейчас идет виртуальная борьба: «Организован штаб ябатек. Часть из них сотрудничает с оперативно-аналитическим центром при президенте [Лукашенко], часть из них нанималась отдельно по другим каналам. Но все это, по факту, работа спецслужб.
Что они делают? Запускают интриги, запускают слухи, сеют недоверие, говорят, что штабы не работают, оторвались от людей, все перессорились, фонды не платят деньги, всех продали, революцию слили и так далее. Нельзя на это поддаваться и нельзя это ширить. Всегда нужно искать подтверждение информации, насколько это возможно.
Теперь есть прямая связь с офисом Тихановской, с Координационным советом, где можно что-то проверить, получить ответ.
Можем ли мы противостоять? Можем! Если будем распространять объективную информацию, информацию с таких ресурсов, как «Белсат», «Наша Ніва», «Радио Свабода», «Еврорадио», TUT.BY, KYKY – все те, кто проверяет информацию перед публикацией.
Очень важно участвовать в дискуссиях и останавливать троллей, банить провокаторов, чтобы они не засоряли провокациями пространство. Помните, что действительно против нас ведется хорошо организованная информационная борьба, цель которой – нас деморализовать. Так давайте не дадим врагам этого сделать».
МГМ/ИР, belsat.eu
21:18 10/01/2021
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