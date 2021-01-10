Франак Вячорка: «Большие марши вернутся»





Большие марши вернутся

Франак Вячорка отметил, что массовые марши вернутся через несколько недель, когда погода станет более благоприятной: «Возможно, это будет конец февраля или начало марта, когда волна национальных маршей снова вспыхнет. И тогда уже Лукашенко мало не покажется.





Мы обсуждали давным-давно восстановление больших маршей и с Павлом Латушко, и со всеми другими политическими лидерами. Как только будет соответствующий повод, это может быть и 25-го марта, такой марш будет проведен. Марш будет проведен под слоганом «Мы возвращаемся на улицу. Город наш«. Он будет проходить и в Минске, и в больших городах. Но это все будет подготовлено, анонсировано. Это все будет частью плана совместных демократических сил, который будет представлен в ближайшее время».





Звонки протестным дворам и средства связи

Практически каждую субботу Светлана Тихановская общается с одним или несколькими дворами по видеосвязи. По словам Вячорки, такая связь есть более чем с 50-ю дворами Минска и регионов: «Люди собираются по домам, по подъездам, по несколько человек. Они задают вопросы политическим лидерам и советуются, что делать дальше, рассказывают о своих планах и интересуются, какие достижения на международной и политической арене. Такая коммуникация продолжается несколько месяцев в форме координации дворов и политических лидеров.





И она дает свои плоды: люди получают поддержку, а политические лидеры получают фидбэк».





Самоорганизация людей в дворовых и междворовых сообществах помогает, по мнению Вячорки, делать протест более сильным: «Вы видите, что сейчас меньше задержаний на акциях. Почему? Ведь люди меняют время сбора, создают специальные секретные чаты, где сначала обсуждают тактику, а потом выносят это на более широкие чаты. Договариваются с другими районами, чтобы марши могли соединиться в каком-то месте, о какой-то тематике, о совместном пошиве флагов и плакатов, придумывают новые формы.





Сегодня, например, в нескольких районах сделали вывешивание флагов в определенное время. Чтобы ни коммунальщики, ни милиционеры не могли на это среагировать. Наша задача – сделать эту работу более структурной и более безопасной, чтобы как можно меньше людей попадало за решетку, и чтобы как можно больше людей чувствовали себя уверенно и выходили на улицу.





Мы помогаем информацией, коммуникацией. Вскоре поможем и средствами связи, чтобы люди могли общаться даже в случае отключения интернета. Для этого мы активно работаем с иностранными правительствами».





Виртуальные яботьки



