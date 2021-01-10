Павел Усов: Лукашенко будет “менять” Конституцию до Коли





Правильно, никакого. Это всего лишь словесная эквилибристика.





Чем увереннее Лукашенко будет себя чувствовать, тем дальше будет отодвигаться перспектива каких-либо изменений, даже манипуляционных. В сущности, даже сами разговоры об изменении конституции (и чего-то там еще) при Лукашенко – это насмешка над изменениями и над самими собой. Особенно “умиляют” утверждения, что диктатор готовит свой уход через “новую конституцию”. Нет, нисколько. У него этого даже в мыслях нет. Вроде недавно он говорил, “нравится это кому или нет, но президента можно сменить только через выборы”, или “убить”.





Кровь граждан проливалась и проливается только для одной цели, чтобы Лукашенко сохранил власть как минимум до 2025 года, как максимум – до момента, пока не будет подготовлен “сценарий преемник”, а на эту роль готовится Коля и для этих целей направлены все ресурсы системы. Адекватно ли это или нет с позиции Лукашенко? Думаю, адекватно. Если он верит в то, что за него большинство, что “революция” – это провокация внешних сил (а он в это верит), то безусловно он верит и в то, что сможет передать Николаю свое правление. Другой вопрос, в состоянии ли будет система реализовать этот транзит? Вместе с тем недостаточность ресурсов и социальной поддержки совсем не означает, что правящий класс во главе с диктатором не будет пытаться этот проект провернуть. Тем более, что подросла “свора” тех Эйсмонт, до Азаренка, кто будет эту власть держать и за нее держаться. И чем дольше Лукашенко продержится у власти, тем увереннее они будут себя чувствовать в своих устремлениях.





В свою очередь, в играх с конституцией значимую роль будут иметь не изменения, а сам референдум. Я не исключаю, что власти предложат какие-то формальные, не системные изменения, в том числе такие, которые избавят Лукашенко от проведения президентских выборов 2025 года, главное, чтобы люди пришли и проголосовали. Это будет означать: 1. Общество принимает сложившийся порядок вещей; 2. Общество соглашается жить по “новой конституции” и с Лукашенко до 2025 года или до 2030, в той системе, которую определит “улучшенная” конституция.





Так или иначе, менять конституцию Лукашенко осмелится только в том случае, если будет уверен в том, что общество подавлено, а сопротивление уничтожено.