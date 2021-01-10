Адвокат — о деле Пресс-клуба: «Мера пресечения является самой строгой»

31 декабря Юлии Слуцкой, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Петру Слуцкому были предъявлены обвинения по части 2 статьи 243 и части 6 статьи 16 УК (соучастие в преступлении). Они останутся под стражей до 23 февраля.





Историю Юлии, Аллы, Сергея и Петра рассказывают Пресс-клубу их родные и адвокаты.





— Папа рассказал, что осмотр у нас в квартире проходил культурно и вежливо: квартиру вверх дном никто не переворачивал. Изъяли ноутбук, телефон, карты — и все. Все это время я ждала у подъезда. Спустя примерно минут 30 вышла мама в сопровождении семи или восьми человек в штатском, — вспоминает Александра Слуцкая, дочь медиаменеджера и основательницы Пресс-клуба Юлии Слуцкой, задержанной в аэропорту 22 декабря.





Александра говорит, что с момента задержания больше суток не знала ничего о судьбе своей мамы и брата Петра Слуцкого, которого задержали в тот же день в Пресс-клубе.





— Только 23 декабря, примерно в три часа дня, мне позвонили из ДФР и сообщили, что мои мама и брат задержаны и находятся у них. Я хочу подчеркнуть, что официально они были задержаны только с 23 декабря. А что происходило с моими любимыми почти сутки, я не знаю. Я могу только предполагать, что ночь они провели в ДФР, без адвокатов, — рассказала Александра Слуцкая.





Адвокат Юлии Слуцкой и Сергея Ольшевского, также задержанного по делу Пресс-клуба, Антон Гашинский сообщил, что его подзащитные провели всю ночь в ДФР, сидя на стульях.





— Дело в отношении Юлии Слуцкой и Сергея Ольшевского находится в главном следственном управлении Следственного комитета, где проходит предварительное расследование. Здесь, фактически вечер и ночь, она (Юлия Слуцкая) провела сидя на стуле. С её слов нам известно, что её постоянно допрашивали без адвоката.





После этого, утром, было оформлено процессуальное задержание Юлии Слуцкой. А через несколько часов было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении неё — об уклонении от уплаты налогов, по ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь, — рассказал Антон Гашинский.





Юлия Слуцкая останется под стражей до 23 февраля.





— Мера пресечения в виде заключения под стражу является самой строгой. В течение этих двух месяцев орган предварительного расследования обязан проводить расследование уголовного дела. Я предполагаю, что будут проведены следственные действия, в том числе с участием Юлии Слуцкой, — уточнил адвокат.