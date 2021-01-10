



— Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас — нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны.





В планах Лукашенко нет мемуаров, хотя он и отметил, что «очень много интересного можно было бы написать».





Собеседник уверен, что время, когда он возглавлял страну, войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости. Такой ответ получила журналистка на вопрос о том, как бы Лукашенко хотел, чтобы характеризовали его правление.





— Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю как. Как будет, и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости.





Также Лукашенко подчеркнул, что после каждых выборов в стране наступает кризис:





— Он связан с политикой, но в основе лежит, всегда в основе, один из столпов, если можно так выразиться, — экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться, хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны.