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«Буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны для детей». Лукашенко готов помогать Беларуси и после своего ухода

Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что спокойно относится к уходу с президентского поста. Он готов продолжать помогать стране и после этого.


— Я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас — нет. Если нужно, буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны.

В планах Лукашенко нет мемуаров, хотя он и отметил, что «очень много интересного можно было бы написать».

Собеседник уверен, что время, когда он возглавлял страну, войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости. Такой ответ получила журналистка на вопрос о том, как бы Лукашенко хотел, чтобы характеризовали его правление.

— Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю как. Как будет, и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости. 

Также Лукашенко подчеркнул, что после каждых выборов в стране наступает кризис:

— Он связан с политикой, но в основе лежит, всегда в основе, один из столпов, если можно так выразиться, — экономика. Если у нас будет нормально экономика развиваться, хотя бы как в этом году, нам ни будущий, ни 23-й, 25-й годы не страшны.
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