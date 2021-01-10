— Итак, Лукашенко не решился протаскивать конституционные изменения через Всебелорусское собрание, но будет тянуть с референдумом, — пишет политолог Александр Класковский. — Некоторые ресурсы поспешили дать заголовки типа: Лукашенко пообещал проект новой конституции к концу 2021 года.





На самом деле в интервью журналистке телеканала «Россия-1» он сказал туманнее: «И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов» («будущего» — потому что интервью записывалось в конце 2020-го).





Это означает, что Лукашенко будет тянуть время и смотреть по обстановке.





Во-первых, он, судя по всему, пока так и не определился с сутью конституционных изменений. Что-то менять надо, хотя бы для блезира, тем более что Москва поддавливает. Но трогать любовно отстроенную систему да и вообще затевать этот чертов транзит власти совершенно не хочется.





Поэтому не факт даже, что некая концепция нового Основного закона будет вынесена на рассмотрение Всебелорусского собрания.





Во-вторых, референдум после событий 2020 года в принципе штука взрывоопасная. Да, сейчас масштаб маршей не тот, сами по себе они не способны свалить режим. Но затевать электоральную кампанию означает с большой вероятностью вновь разбудить вулкан.





Лукашенко, вероятно, надеется, что к 2022 году репрессии сделают свое дело, страну удастся окончательно обуздать. Однако этот расчет зыбок.





Будет проседать экономика, будут давить внешние игроки. Возможно, для разрядки обстановки придется-таки немного ослаблять репрессняк, выпускать часть политзаключенных, что ободрит протестную часть общества.





Референдум на сегодня выглядит для Лукашенко адски неблагодарной, почти нерешаемой задачей. Провести его относительно демократично он не может: это будет полный пролет, крах системы. Проводить же по беспределу — это колоссальный риск сорвать резьбу.





Так что пока вождь режима будет просто тянуть резину в надежде, что фортуна, которая много раз ему благоволила, каким-то чудом улыбнется вновь.