Об этом говорится на сайте президента России.





Переговоры состоятся 11 января по инициативе президента РФ.





«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — сказано в сообщении.





Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям пострадавших районов, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей, говорят в Кремле.





Кроме того, предусмотрены отдельные переговоры Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.





10 ноября Армения подписала с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Это спровоцировало массовые протесты в Ереване: митингующие захватили здание правительства и парламента страны.





В рамках мирного соглашения Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района. Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, и линию контакта сторон, по согласию, должны контролировать миротворческие силы — российские и турецкие военные.





Вскоре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было принято под давлением армянских военных, и назвал ситуацию «большой неудачей и большой катастрофой». При этом он отметил, что не собирается уходить в отставку.





Полномасштабные боевые действия между армянскими и азербайджанскими войсками на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились в ночь на 27 сентября 2020 года.





Между Азербайджаном и Арменией продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. В 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Обе страны обвиняли друг друга в эскалации конфликта и заявляли о боевых потерях и жертвах среди гражданских и военнослужащих.





В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано соглашение о перемирии, которое положило конец активным боевым действиям в регионе, но оставило Карабах и окружающие его районы Азербайджана под контролем армян.





За шесть лет войны погибли более 30 тысяч человек.





Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году.