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Макар: Украину и Россию предупредили о подготовке убийства Шеремета еще в 2012 году

Бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар заявил, что резонансные «пленки из КГБ» о планах по устранению оппонентов Александра Лукашенко, в том числе журналиста Павла Шеремета, были переданы украинским спецслужбам в 2012 году.


Ранее он утверждал, что восемь лет назад передал всю информацию американским дипломатам, благодаря чему удалось спасти жизнь Олега Алкаева, бывшего начальника СИЗО № 1 Минска.

«В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД», — сказал Макар в новом интервью, обнародованном на сайте Новой газеты.

Бывший белорусский силовик добавил, что Олег Алкаев признался ему, что лично предупреждал Павла Шеремета о возможности покушения на него.

«Он не знал содержания той записи, но поскольку его жизни угрожала опасность, то он просто сопоставил факты — книгу „Расстрельная команда“ они писали вместе — и предположил, что Шеремету тоже может грозить опасность. Павел плотно занимался расследованием взрыва в минском метро в 2011 году и вообще был раздражителем для этого диктаторского режима, так что он был предупрежден. К сожалению, Павла все-таки убили», — сказал Макар.

Слив разговоров руководства КГБ Беларуси — что известно

4 января 2021 года независимое издание EUobserver обнародовало расследование о вероятной причастности диктатора Александра Лукашенко к устранению своих политических оппонентов.

Оно основывается на записи разговоров руководства КГБ Беларуси, полученной от бывшего сотрудника спецподразделения Алмаз. Аудиозапись разговоров сделали 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева.

По данным издания, Зайцев обсуждал убийство Павла Шеремета, который тогда жил в России, и установил слежку за ним в Москве. Журналиста планировали взорвать, чтобы «ни рук, ни ног не собрали».

После публикации аудио Нацполиция сообщила, что получила информацию о вероятных заказчиках убийства Шеремета.

Украинские правоохранители также получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.
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