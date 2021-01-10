Почему черное останется черным в год белого быка

В первые дни Нового года руководитель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил в своем телеграмм-канале о завершении народного голосования.





В нем брестчанам предлагалось высказаться о том, как назвать бычка, объявленного китайцами тотемом 2021-го. По словам Рогачука, большинство предложений было в поддержку имени Снежок. Именно так теперь станут именовать главного городского талисмана.





Очевидно, торжество демократии в отдельно взятом городе побило все рекорды. Говорят, в Швейцарии частенько проводят местные референдумы по наиболее значимым вопросам в жизни того или иного региона. Но вряд ли там кому-то в голову пришло бы проводить голосование (пусть даже виртуальное, посредством соцсетей) на подобные темы. Наши чиновники, судя по всему, убеждены, что какой-то китайский бык важнее судьбы аккумуляторного завода или избрания делегатов на Всебелорусского народного собрания.





Спустя неделю после старта выдвижения делегатов на этот форум в открытом доступе все еще нет информации о том, как проходит процедура. Выяснить это в облисполкоме, при котором действует оргкомитет по подготовке собрания, достаточно сложно. Госслужащие перенаправляют журналистов друг к другу и лишь неофициально дают скудную информацию.





Закрытость и непрозрачность процедуры избрания делегатов Всебелорусского народного собрания, редкое замешательство, с которым чиновники встречают вопрос о том, как обычный гражданин может войти в число избранных, заставляют задуматься: а будут ли в числе 2700 участников «народного вече» «представители интересов всех слоев общества»? Либо туда попадут только идеологически правильные представители государственных предприятий и организаций, правильные депутаты и столь же несгибаемые члены избиркомов, склонные к нарушению законов математики и не только.





Им, пожалуй, проще будет объяснить, что черное – это белое, дважды два – восемь, а надпись на асфальте «Не забудем» является уголовно наказуемым деянием, за которое стоит давать два года колонии. За все это они могут даже проголосовать, если такое голосование провести. Это же вам не бычка называть. Как говорил один из братьев Стругацких: «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные».





На фоне всего этого абсурда нынешний год объявлен еще и «годом народного единства». Это такая, знаете, метаморфоза, позволяющая сильнее усомниться в адекватности тех, кто принимает ключевые решения.





Генпрокурор давеча повторил: дескать, на улицах болтались экстремисты и «мы каждое лицо, посягнувшее на общественный порядок, поднявшее руку на сотрудника правоохранительных анов, вычислим и покараем по всей строгости». А нарушения избирательного законодательства, насилие в отношении мирных граждан, пытки и судебные решения за 5 минут в СИЗО – это вам только кажется.





Видать, «народное единство» может выглядеть так: недовольные из числа народа будут жесточайше вычеркнуты, объявлены уголовниками, экстремистами, террористами. Остальных же и тех, кто покается за свои крамольные мысли, разбавят «делегатами от народа», «красавцами в черном». Вот это и будет настоящий народ, готовый по первому зову свыше спасать «клочок земли» от всяких там «заблудших протестунов» и их заморских «кукловодов».





А теперь о том, почему данный посыл не станет реальностью, но в очередной раз выйдет пшиком. У нынешней власти уже нет той опоры, фундамента, легитимности, запаса экономической прочности. Многие ее шаги (будь то изменения в Конституции или налог на выезд из страны) становятся непопулярными. В такой ситуации грезить народным единством, конечно, можно. Но это все равно, что говорить о помиловании после того, как казнь свершилась.





Нет, похоже, тыква не превратится обратно в карету. А вот за свои деяния придется отвечать уже тем, кто все еще считает себя вольным карать и миловать. Что-либо утаить в век информационных технологий уже не удастся. Белое станет белым, а черное черным. Даже, если придумать ему красивое название методом «народного голосования». Неслучайно сказка о голом короле останется в анналах классики на все времена.







