Фото: Инстаграм Наили Аскер-заде





Лукашенко поделился, что ему некогда думать об усталости. «Человек привыкает ко всему. Президент — это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится — ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее [нет]. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь», — сказал Лукашенко в ответ на слова ведущей о том, что он руководит страной уже 26 лет.





При этом он признался, что не любит командировки. «Допустим, если в Китай лететь, далеко. Тяжело переношу», — пояснил он.





Лукашенко поделился, что рабочий день президента не имеет начала и конца. «У президента нет начала рабочего дня <…> и нет окончания его. Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает иногда, сутки приходится работать, в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов», — сказал он.





В ходе интервью Лукашенко сел за руль и прокатил Наилю Аскер-заде на президентском Mercedes. «Вот три дня я езжу на тренировки. И вот на этом автомобиле я сам езжу. Ну я же, в шутку говорю, — родился в автомобиле. Первый мой опыт был — это трактор МТЗ 50-й. <…> А в принципе за рулем я с восьмого класса — на тракторе», — сказал он, добавив, что его первым автомобилем был ГАЗ-51.





Лукашенко также сообщил, что у его есть права на вождение всех категорий транспорта. «Во всех. Даже трамвай, троллейбус», — сказал он.