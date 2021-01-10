12:40. Волонтеры сообщают о первых задержанных сегодня. Они доставлены в Ленинское РУВД Минска.

12:30. На воскресные прогулки с БЧБ-флагами вышли жители Зеленого Луга, Ангарской, Захарова, Пулихова. Как отмечает TUT.BY, люди прошлись маршем в районе Минского камвольного комбината. Они скандировали «Жыве Беларусь!».

Светлана Тихановская сделала заявление относительно предстоящего Чемпионата мира по хоккею: «Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом».





По сведениям политика, в поддержку переноса или бойкота уже выступили в том числе премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США и другие.





В воскресенье в Минске и другие городах и местечках Беларуси проходят акции солидарности и дворовые протесты. В Уручье и Серебрянке, Копище, Хатежино, Новогрудке, Могилеве.