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«Наша возьме»: как проходят воскресные протесты и акции солидарности в Беларуси

Воскресное утро началось с протестных акций — как в разных микрорайонах Минска, так и точечно по стране. Как и несколько предыдущих воскресений, мобильный интернет и метро в столице работают. А волонтеры сообщают, что в Жодино сейчас «сидит» чуть больше 40 человек, многие из них там встретили Новый год.

«Наша возьме»: как проходят воскресные протесты и акции солидарности в Беларуси
Скрин из видео Белсата
12:40. Волонтеры сообщают о первых задержанных сегодня. Они доставлены в Ленинское РУВД Минска.  

12:30. На воскресные прогулки с БЧБ-флагами вышли жители Зеленого Луга, Ангарской, Захарова, Пулихова. Как отмечает TUT.BY, люди прошлись маршем в районе Минского камвольного комбината. Они скандировали «Жыве Беларусь!».



Светлана Тихановская сделала заявление относительно предстоящего Чемпионата мира по хоккею: «Большинство стран не хотят участвовать в политическом шоу Лукашенко. Пока в Беларуси больше 160 политзаключенных и тысячи сидят в тюрьмах, ни о каком спортивном празднике не может быть речи. Мы встретили полное понимание партнеров в этом».

По сведениям политика, в поддержку переноса или бойкота уже выступили в том числе премьер-министр Финляндии Санна Марин, директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, вице-президент Международной федерации хоккея IIHF финн Калерво Куммола, депутаты Бундестага, Конгресса США и другие.

В воскресенье в Минске и другие городах и местечках Беларуси проходят акции солидарности и дворовые протесты. В Уручье и Серебрянке, Копище, Хатежино, Новогрудке, Могилеве.
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