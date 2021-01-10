



По словам казахстанского лидера, полиция будет действовать в строгом соответствии с законом.





«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет», — сказал Токаев.





10 января в Казахстане проходят очередные выборы депутатов Мажилиса, в которых участвуют пять партий. Для прохождения в парламент требуется преодолеть семипроцентный барьер. Для формирования состава Мажилиса необходимо избрание не менее двух партий.