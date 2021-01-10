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Шпиц на столе и Эйсмонт с блинчиками. Героиня расследования Навального публикует фото со встречи с Лукашенко

Российская телеведущая Наиля Аскер-заде, побывавшая в гостях у Александра Лукашенко для интервью, публикует фотофакты визита.
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Снимки, где пресс-секретарь белорусского правителя Наталья Эйсмонт угощает блинами героиню одного из расследований Алексей Навального, а также селфи с младшим сыном Лукашенко Николаем, уже разлетелись по Байнету и Рунету, пишет "Солидарность".
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«Эксклюзивное интервью» с Александром Лукашенко будет показано по телеканалу «Россия 1» в воскресенье вечером. А пока подписчики Наили Аскер-заде комментируют посты телеведущей, где она, кроме прочего, называет Николая Лукашенко производящим «впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека».

А в Инстаграме российского журнала для толстосумов «Татлер» и вовсе – аншлаг по этому поводу. Причем, многие критикуют издание за данную публикацию. Предлагаем избранное.

«Это последний пост, который я здесь прочитала».

«Мы лучше про нее еще раз посмотрим выпуск у Навального».

«Продолжайте лучше вести блог о красоте, моде, сплетнях...»

«Реклама интервью с человеком, который избивает свой народ».
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