Коронавирус: оказывается, Лукашенко пытался нас отвлечь













"Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім так, что никто нос не высунет. Но нам это не нужно, нам нужно работать", – заявил он.





"В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только ни пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим", — признался Лукашенко.





По последним данным Минздрава на 9 января, общее число заболевших в Беларуси с начала пандемии – 210 368, жертвами стали 1507 человек. Суточный прирост числа инфицированных за сутки в субботу составил 1767 человек.











