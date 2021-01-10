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Коронавирус: оказывается, Лукашенко пытался нас отвлечь

Александр Лукашенко, наконец, объяснил свой странный рецепт лечения коронавируса - баня, трактор, водка. Фрагмент выступления был показан в эфире телеканала СТВ в субботу.




"Ну, а если белорусам очень хочется комендантский час, мы за сутки введем комендантский час и зачынім так, что никто нос не высунет. Но нам это не нужно, нам нужно работать", – заявил он.

"В марте, когда я говорил и про водку, и про трактор, и про баню. Как я только ни пытался вас отвлечь, чтобы вы мозги свои не загружали этим", — признался Лукашенко. 

По последним данным Минздрава на 9 января, общее число заболевших в Беларуси с начала пандемии – 210 368, жертвами стали 1507 человек. Суточный прирост числа инфицированных за сутки в субботу составил 1767 человек.
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