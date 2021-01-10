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«Кремль будет поддерживать Лукашенко до тех пор, пока не найдет ему замены»

Историк и журналист Николай Сванидзе – о поиске замены нынешнему главе Беларуси.


– Лукашенко держится до тех пор, пока его поддерживает Кремль. А Кремлю невыгодно его долго поддерживать.  Он его будет поддерживать до тех пор, пока не найдет ему замены. 
Найдет замену – будет поддерживать замену. 
И следующий человек после Лукашенко, конечно, это уже в любом случае относится не к Лукашенко, а к нам. Следующий человек, кто бы он ни был – он будет в достаточно прохладных отношениях с Россией. Фактически это будет синдром Украины. 
― Он будет в прохладных отношениях с Россией почему? Потому что не захочет чувствовать такую зависимость? 
― Не захочет чувствовать такую зависимость, потому что Россия не поддержала белорусский народ. В схватке с диктатором. Потому что Россия постепенно отваливается от мирового сообщества и зачем поэтому к ней прижиматься. По целому ряду причин. 
…Ясно, что Лукашенко как политик не жилец. Это очевидно. С него проку как с козла молока. С ним невозможно уже никаких договоров заключать, потому что он же не представляет белорусский народ. Поэтому он фактически морально нелегитимен. Поэтому с него прока никакого нет. 
Значит нужно искать ему замену. Какого-то политика, который не вызывал бы отторжения у белорусов и в то же время был бы очевидно симпатичен Кремлю.
"Солидарность"
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