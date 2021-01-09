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Арестованная журналистка Екатерина Андреева ждет этапирования в Минск, следствие по ее делу, вероятно, завершено

Муж арестованной журналистки Белсата Игорь Ильяш получил от Екатерины письмо из жодинской тюрьмы.




Адвокат по делу Екатерины Андреевой остается под подпиской о неразглашении и не имеет права сообщить даже родственникам, на какой стадии находится дело. Но 9 января муж Кати Игорь Ильяш получил от нее письмо, датированное 1 января 2021 года. В нем наша коллега пишет, что в скором времени ждет перевода в Минск, передает «Белсат».

"Из контекста понятно, что речь идет об этапировании на суд. Это вполне логично: Екатерину переводили в Жодино на время следствия. Поскольку она имеет основания рассчитывать на этапирование в Минск, значит следствие было завершено и нужно ожидать, что вскоре будет суд», — говорит Игорь Ильяш.

Когда может произойти этапирование и суд неизвестно. Екатерина пишет о будущем судебном процессе так:

"Прогнозов не делаю даже. Готова ко всему. Удивить довольно сложно меня сейчас".

Журналистки» Белсата «Екатерина Андреева и Дарья Чулцова остаются за решеткой с 15 ноября — они были задержаны за стрим, в котором в прямом эфире показали жесткий разгон акции памяти Романа Бондаренко и разрушение силовиками народного мемориала на "Площади перемен " в Минске. Екатерине и Дарье предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Правозащитники признали их политзаключенными.
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