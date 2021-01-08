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Новая резолюция об импичменте Трампа - его обвиняют в подстрекательстве к массовым

Обнародован проект новой резолюции об импичменте Трампа. В нем одна статья обвинения

Согласно проекту резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа, его обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам. По данным CNN,документ представят в Конгрессе 11 января.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, это будет вторая попытка отстранения Трампа от власти

Фото: ЕРА


8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа, документ с одной статьей обвинения обнародовал телеканал CNN.

Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. 

Действующий глава Белого дома "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы, препятствовал мирной передаче власти", говорится в документе. 

Трамп предал свое доверие на посту президента, пишут авторы документа. 

"Президент Трамп продемонстрировал, что если ему будет позволено остаться у власти, он будет и впредь представлять угрозу национальной безопасности, демократии и конституции, и действовал совершенно не совместимым с самоуправлением и верховенством права образом. Таким образом, президент Трамп заслуживает импичмента и судебного разбирательства, отстранения от должности и дисквалификации, с тем, чтобы занимать и пользоваться любыми почестями, доверием или привилегиями в Соединенных Штатах", – сказано в резолюции. 

CNN отмечает, что этот проект резолюции демократы представят в Палате представителей Конгресса США 11 января. 

О подготовке документов для начала процедуры импичмента Трампа в Конгрессе заявили 7 января.

За день до этого республиканец Трамп, выступая перед своим соратниками, призвал их идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США, демократа Джо Байдена. В итоге митингующие взяли штурмом Капитолий, во время беспорядков погибло четыре человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. 

После того, как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". 

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.
gordonua.com
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