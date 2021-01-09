Нурсултан Назарбаев высказался о смерти внука Айсултана





"Мы с Сарой Алпысовной сошлись в 1962 году - в Темиртау на Карагандинском металлургическом комбинате. Там родилась Дарига, там родилась Динара, Алия родилась уже в Алматы. От троих дочерей у меня прекрасные внуки - к сожалению, в этом году мы одного внука потеряли, который был очень похож на меня", - рассказал Назарбаев. Он добавил, что очень сожалеет об этой утрате. "Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел - можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было. Он был уже раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили в Лондоне - вроде выходил и снова возвращался к этому", - добавил Назарбаев.





Он также рассказал о своих отношениях с правнуками. "У Алии есть сын Алдияр - я очень люблю его. У него еще и сестренка родилась. Теперь дочь Дариги, Венера, родила девочку - это правнучка моя, самая маленькая, я ее держал - веса не имеет. Алдияр, когда приходишь, обнимет за шею и встанет - а что ты мне принес, спрашивает. Я знаю, что он любит шоколад, я ему говорю - лезь сюда (показывает на карман - прим.ред.). В такие моменты все забываешь", - поделился Назарбаев.





Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне 16 августа 2020 года. На момент смерти ему было 29 лет. Свое тридцатилетие он должен был отметить через 10 дней, 26 августа. Позже Дарига Назарбаева прокомментировала смерть своего сына, а старший брат Айсултана Нурали Алиев поделился редкими семейными снимками, опубликовав трогательное видео.