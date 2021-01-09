















Одним из важных направлений в дальнейшей поддержке Беларуси для Литвы является передача для нашей страны европейской вакцины против коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во время встречи со Светланой Тихановской. Передача состоится под контролем ее офиса через представителя по медицине, который появится в скором времени. В данный момент обсуждаются возможности реализации такой помощи, в том числе выдача так называемой вакционной визы для получения прививки в Литве.





Тихановская подчеркнула важность упрощения миграционных правил для беларусов хотя бы в 2021 году.





«Сотни беларусов вынуждены временно проживать в Литве и других соседних странах. Стоит учитывать потребность в медицинской страховке, временном виде на жительство и разрешении на работу, возможности легально находиться в Литве», — сказала она.





Глава литовского МИД заверил, что эти вопросы решаются и находятся во внимании премьер-министра Ингриды Шимоните.





Идет работа над созданием Координационного центра по универсальной юрисдикции в Вильнюсе. В рамках универсальной уголовной юрисдикции в Литве планируется и дальше возбуждать уголовные дела, связанные с преступлениями режима.