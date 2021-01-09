«Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года»









19 ноября 1996 года в Конституционный суд поступило обращение от 73 депутатов Верховного Совета о начале процедуры отстранения от должности президента Александра Лукашенко в связи с систематическим нарушением им норм Конституции и законов Республики Беларусь.





Итогом переговоров президента и парламента при посредничестве России стало соглашение, которое Лукашенко не выполнил.





Кризис закончился только для Лукашенко, который избежал импичмента, но сделал результаты референдума о смене конституции обязательными.





Несогласных с политикой Лукашенко депутатов выгнали не только из парламента, но и с работы, самые буйные попали в тюрьму, некоторые потом бесследно исчезли.





События тех дней привели Беларусь в исторический тупик, заложили основы нынешнему политическому кризису и гражданскому противостоянию.