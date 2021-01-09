+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года»

Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года. Депутаты парламента (Верховного совета) оказались беззащитны перед молодым и дерзким президентом, уничтожавшим конституцию и принцип разделения властей, пишет политолог Дмитрий Болкунец.



19 ноября 1996 года в Конституционный суд поступило обращение от 73 депутатов Верховного Совета о начале процедуры отстранения от должности президента Александра Лукашенко в связи с систематическим нарушением им норм Конституции и законов Республики Беларусь.

Итогом переговоров президента и парламента при посредничестве России стало соглашение, которое Лукашенко не выполнил.

Кризис закончился только для Лукашенко, который избежал импичмента, но сделал результаты референдума о смене конституции обязательными.

Несогласных с политикой Лукашенко депутатов выгнали не только из парламента, но и с работы, самые буйные попали в тюрьму, некоторые потом бесследно исчезли.

События тех дней привели Беларусь в исторический тупик, заложили основы нынешнему политическому кризису и гражданскому противостоянию.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]