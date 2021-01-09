Пушков спрогнозировал политику Байдена в отношении России и Беларуси
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков поделился прогнозом по поводу внешней политики избранного президента США Джо Байдена.
Российский государственный деятель считает, что при новом американском лидере Беларусь может попасть в число стран «зоны соперничества», пишет belnovosti.by
Соответствующим выводом российский сенатор поделился в своём Telegram-канале.
Пушков считает, что при Байдене соперниками США по-прежнему будут считаться России и Китай.
По мнению российского политика, американские власти будут противостоять этим двум странам, для чего будет проведена попытка создать «глобальную коалицию демократий», в которую могут войти как европейские, так и азиатские страны.
В этой ситуации важное значение получат государства так называемой «серой зоны».
Речь идёт о странах, которые находятся между альянсами с разными миропорядками: Запад («либерально-демократический»), РФ и КНР («авторитарный»).
В «зону соперничества» могут войти среднеазиатские, южнокавказские и восточноевропейские страны.
По мнению Алексея Пушкова, последнюю группу должны в первую очередь составить Беларусь и Украина.
12:58 09/01/2021
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