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Пушков спрогнозировал политику Байдена в отношении России и Беларуси

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков поделился прогнозом по поводу внешней политики избранного президента США Джо Байдена.

Российский государственный деятель считает, что при новом американском лидере Беларусь может попасть в число стран «зоны соперничества», пишет belnovosti.by

Соответствующим выводом российский сенатор поделился в своём Telegram-канале.

Пушков считает, что при Байдене соперниками США по-прежнему будут считаться России и Китай.
По мнению российского политика, американские власти будут противостоять этим двум странам, для чего будет проведена попытка создать «глобальную коалицию демократий», в которую могут войти как европейские, так и азиатские страны.

В этой ситуации важное значение получат государства так называемой «серой зоны».

Речь идёт о странах, которые находятся между альянсами с разными миропорядками: Запад («либерально-демократический»), РФ и КНР («авторитарный»).

В «зону соперничества» могут войти среднеазиатские, южнокавказские и восточноевропейские страны.

По мнению Алексея Пушкова, последнюю группу должны в первую очередь составить Беларусь и Украина.
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