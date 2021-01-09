В Минске с самого утра прошли протестные марши

Уже рано утром 9 января в Минске прошли протестные марши. Несколько сотен человек гуляли под бело-красно-белыми флагами по спальным микрорайонам Серебрянка, Слепянка и Малиновка. Они кричали "Далучайся!", "Жыве Беларусь!", "За намі перамога!".