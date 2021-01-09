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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Минске с самого утра прошли протестные марши

Уже рано утром 9 января в Минске прошли протестные марши. Несколько сотен человек гуляли под бело-красно-белыми флагами по спальным микрорайонам Серебрянка, Слепянка и Малиновка. Они кричали "Далучайся!", "Жыве Беларусь!", "За намі перамога!".

С конца ноября протестные марши в Беларуси проводятся не по центральным улицам, а в спальных районах и в дворах. Изначально время начала маршей было общим — 14:00, а после того, как темнеть начало рано, — 12:00. Однако позже марши стали проводяться в разное время, пишет Еврорадио. Часть из них проходит рано утром, чтобы сократить до минимума возможные задержания.
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