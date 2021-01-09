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Шрайбман: Идет массовая антиавторитарная вакцинация белорусов

Белорусское общество показало, что не готово применять насилие для свержения власти, отметил в подкасте «Медузы» политический обозреватель Артем Шрайбман. Аналитик положительно оценил неготовность протестующих отвечать власти насилием на насилие.


Шрайбман: «Это поставило ситуацию в тупиковое состояние, потому что одна сторона готова безгранично применять насилие (если надо, убивать), а у второй стороны есть рамки. Насильственные революции имеют свою цену: они задают границы отношений в обществе после революции. Вернуться из этой колеи насилия сложно.

Белорусская ситуация драматична. Переросшее, европейское общество не готово жервовать жизнями (в том числе своих врагов во власти), но столкнулось с архаичной силой, которая готова это делать. В этом смысле путь будет более долгим, но, на мой взгляд, более органичным. На выходе общество избавится от методов правления, которые демонстрирует Александр Лукашенко, на очень много лет.

Я это называю антиавторитарной прививкой. Сейчас происходит такая массовая вакцинация белорусов. Стратегически, исторически это может оказаться плюсом».

Число сторонников Лукашенко аналитик оценил в 20-30% избирателей. По мнению Шрайбмана, электорат Лукашенко консолидируется, но и численно сжимается одновременно.
UDF.by
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