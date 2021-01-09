Не надо преувеличивать роль протестов в США. Последствия ситуации в Соединенных Штатах для Беларуси, а также какой будет политика президента Джо Байдена в отношении нашего государства? Будет ли новая перезагрузка между Белым домом и Кремлем или скорее нужно ждать продолжения жесткой политики Вашингтона по отношению к России? Интервью Сергея Пелесы(Белсат) с Татьяной Кулакевич, доктором политических наук из Соединенных Штатов, преподавателем Университета Южной Флориды.





Как бы вы объяснили белорусам штурм и погром Капитолия, в котором погибли 4 человека?





Произошли насильственные протесты. Во время рутинной процедуры подсчета голосов, подтверждающей результаты президентских выборов в США после подсчета голосов в Конгрессе, президент считается избранным и дело идет к инаугурации, которая должна состояться через две недели. Эти протесты не имеют никакого отношения к Беларуси и никак не повлияют на белорусскую ситуацию. Американское государство имеет большой демократический опыт. Протесты только задержали пересчет голосов и не повлияют на результат выборов в США. Конгрессмены вернулись к своей работе вечером, подсчитали голоса, результаты будут подтверждены. Инаугурация состоится, как запланировано, 20 января, и Джо Байден примет свое президентство. Некоторые конгрессмены, которые планировали выражать свое недовольство процессом выборов, сказали, что своего недовольства не будут выражать. Процедура закончилась, и все будет продолжаться, как и планировалось. Все представители правительства осудили насильственность протестов. Здесь нужно говорить о том, какую политику будет проводить Байден в отношении Восточной Европы.





Позвольте не согласиться. Вы говорите, что не будет иметь никакого влияния, а уже целый ряд комментаторов, экспертов в Беларуси, Украине очень обеспокоились этим погромом и считают пессимистично, в пику вашему артимизму, что это сильно повлияет. И так Беларусь стоит, как выразился известный британский публицист Эдвард Лукас в интервью для нашей программы, на 220-м месте в приоритетах внешней политики Вашингтона, а может быть и дальше. Теперь похоже, что еще дальше она отодвинется, ведь придется засыпать этот ров, раздел, который возник в США. Согласны ли вы с этим?

Мы видели, как две недели назад белорусский вопрос был поднят. И еще неделю назад, когда подтвердили кандидатуру посла США в Беларуси. Санкции по Акту о демократии были приняты, они были расширены. Следующие шаги, которые Америка может принять, зависят больше от работы белорусов, которые будут делать запрос на какое-то дело, которое будет делать американское государство. А оно всегда имело в приоритете свои интересы, в первую очередь коронавирус, экономические вопросы. То, что происходило вчера, рутинная процедура, она бы происходила в любом случае. Протесты также закончатся, они не прерывали процедуры принятия президентом своих полномочий.

Мы не можем говорить, что 1-2 дня что-то изменят в отношении Беларуси.





С приближением инаугурации Джо Байдена все чаще речь идет о возможной перезагрузке отношений между официальным Вашингтоном и Москвой. Что Беларусь и Украина могут стать в определенном смысле элементом этой перезагрузки. Например, Путин заявит, что мы давим на Лукашенко, чтобы он провел конституционные изменения. Согласны ли вы с таким вариантом решения, какие-то такие медленные эволюционные изменения. И Вашингтон, имея совершенно другие проблемы, например, экономическое доминирование Китая, проблему с иранской ядерной программой, ситуацию в Сирии и Ливии, ряд других проблем, видимо, тот же Карабах, может заявить, что да, нас устраивает такое решение проблем, а наши партнеры в Европе, например, Польша и Литва, займутся также поддержкой белорусского общества. Возможен ли такой договор, учитывая последние события?





Внешняя политика в отношении России, которую будет проводить Байден, в каком-то смысле будет продолжением политики Трампа. Ведь политика Трампа в отношении России была довольно жесткой. В некоторых аспектах также была вытекающей из политики Обамы. Например, санкции, которые ввели во время Трампа, были жесткими. Были новые санкции после отравления Скрипалей, в отношении «Северного потока – 2». Сейчас примерно 700 человек находятся под санкциями в России, много бизнесменов. Можем ожидать новых санкций, которые будет вводить Байден за отравление Навального, не будет ослабления. Будет продолжаться жесткая политика США в отношении России. Если говорить о Байдене, то можно говорить о разных аспектах, но я не вижу что будут какие-то уступки.





Лукашенко использовал погром в Капитолии в своих интересах.

Он сравнил это с дворовыми акциями протеста в Беларуси. Не кажется ли вам, что этот бунт американцев против подсчета в парламенте помогает диктаторам, создает для Лукашенко и Путина полезные условия. Мол, США – крепость демократии, майданы организуют, что у них там происходит? А у нас здесь стабильность и мир. Как бы вы это прокомментировали?





Диктаторы применяют любую возможность для пропаганды, она будет влиять только на тех людей, которые поддаются и смотрят гостелевидение. Люди, которые анализируют ситуацию и смотрят независимые медиа, смогут посмотреть с разных сторон и увидят, что это несравнимые ситуации. Ситуация была необычная, не надо протесты не замечать, но не надо и преувеличивать их роль.



