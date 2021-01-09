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Задержанному при штурме Конгресса США потребовался переводчик на русский язык

Переводчик на русский язык потребовался одному из задержанных при штурме 6 января Конгресса США, пишет газета Washington Post.

Как пишет издание, одному из нескольких представших перед судом задержанных при штурме Капитолия потребовался русскоязычный переводчик и он заявил судье: "Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", цитирует interfax.by
Washington Post не приводит другой информации о русскоязычном задержанном.
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